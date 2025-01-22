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Сотрудник Тюменской областной думы Александр Кривогузов погиб на СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб сотрудник Тюменской областной думы Александр Кривогузов. Как сообщил председатель облдумы Фуат Сайфитдинов в своем telegram-канале, простились с ним 22 января.

Александр Кривогузов

Александр Кривогузов

Фото: telegram-канал Фуата Сайфитдинова

Александр Кривогузов

Фото: telegram-канал Фуата Сайфитдинова

В 90-е годы Александр Кривогузов принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. В региональном парламенте проработал 26 лет — его коллеги отмечали его доброту, умение быстро решать задачи и безотказность. В волонтерском центре парламента он активно участвовал в работе по изготовлению окопных свечей и нарезке лент для плетения маскировочных сетей. В прошлом году он решил добровольно присоединиться к СВО и погиб при выполнении боевых задач.

«Сегодня всем коллективом облдумы мы проводили его в последний путь. Светлая память тебе, Саша...»,— добавил господин Сайфитдинов.

Ирина Пичурина

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