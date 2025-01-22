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В 2024 году Россельхозбанк выдал аграриям Дона кредиты на 110 млрд рублей

В минувшем году в Ростовской области общий объем кредитов, которые выдал аграриям Россельхозбанк, превысил 110 млрд руб., сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе финансовой организации. Здесь уточнили, что из указанной суммы более 77 млрд руб. выделено на проведение сезонных работ, а 5,5 млрд руб. — на приобретение сельхозтехники и оборудования. Большую часть кредитов РСХБ выдал аграриям Дона по льготной ставке.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В новом году банк также обеспечит кредитование сезонных работ, выдавая хозяйствам средства на короткие сроки и, в том числе, на льготных условиях. Прием от аграриев заявок на льготное кредитование сезонно-полевых работ в РСХБ уже стартовал. Как правило, такие кредит аграрии берут на приобретение ГСМ, семян, удобрений, запчастей, кормов и т. д.

«В 2025 году РСХБ планирует стать основным банком по обеспечению сезонных работ. Впереди – посевная, и кредиты на проведение связанных с ней работ должны оставаться доступными. Как опорный банк АПК, мы понимаем свою особую ответственность перед агросектором», – подчеркнула директор Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Лариса Туишева.

Владимир Андреев

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