На Кубани представлен комплекс для 3Д-печати металлических деталей

На Южном заводе тяжелого станкостроения в Краснодаре готовы запустить серийное производство комплекса для 3D-печати металлических деталей, сообщили в администрации Краснодарского края.

Конструкторы завода представили модель аддитивного комплекса — 3D-принтер, который может печатать различные элементы из металла. С проектом ознакомились председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко и министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько. Уже готова серийная модель принтера с рабочим полем 150х150 мм, оснащенная отечественной лазерно-оптической системой и программным обеспечением. Сейчас разрабатываются две дополнительные модели с большими размерами.

Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) является одним из лидеров в России по производству тяжелых станков и оборудования для различных отраслей, включая нефтяную, судостроительную и энергетическое машиностроение. Производственная площадь предприятия составляет 62 тыс. кв. м.

ЮЗТС был создан в 2016 году на базе бывшего завода имени Г. М. Седина с целью восстановления станкоинструментальной отрасли в регионе.