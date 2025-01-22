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«Продимекс» активно взаимодействует с профильными учебными заведениями

В рамках поддержки образовательных инициатив на Ольховатском сахарном комбинате и предприятии «Лискисахар», входящих в ГК «Продимекс», была организована производственная практика для студентов аграрных учебных заведений.

Фото: ГК «Продимекс»

Ольховатский и Хохольский сахарные комбинаты ГК «Продимекс» заключили соглашение о прохождении у них практики студентами Россошанского техникума сельскохозяйственного и строительного транспорта. Первая группа учащихся успешно прошла практику на Ольховатском сахарном комбинате.

В течение месяца ребята знакомились с тонкостями эксплуатации и ремонта автотранспортных средств и основного технологического оборудования. Овладевать практическими знаниями ученикам помогали заместитель главного механика Денис Бельмасов и начальник автотранспортного цеха Александр Ткаченко. Руководители практики постарались передать ребятам за сравнительно небольшое время максимум знаний и навыков. Показателем эффективно проведенных практических занятий стало то, что ребята обещали обязательно вернуться на Ольховатский сахарный комбинат для построения своей будущей карьеры.

Другая группа студентов — из Воронежского государственного университета инженерных технологий прошла производственную практику на предприятии «Лискисахар». Учащиеся технологического факультета направления подготовки «Продукты питания из растительного сырья» увидели весь процесс производства сахара и попробовали себя в роли сотрудников завода. В этом им помогала наставник, главный технолог завода Анна Иванова и другие сотрудники предприятия, которые были рядом со студентами в течение всей практики. Ребята смогли увидеть работу оборудования, участвующего в производстве сахара, понаблюдать за процессом подготовки сырья и его анализа.

Поддержка образовательных инициатив — важная часть стратегии ГК «Продимекс», направленной на развитие сельскохозяйственного сектора и создание прочной основы для подготовки профессиональных кадров, рассказали в компании. Ежегодно студенты профильных учебных заведений проходят практику на предприятиях, которые входят в группу компаний. Также у ребят есть возможность принимать участие в мастер-классах, которые проходят в образовательных центрах компании «Продимекс».

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.

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