Власти попросили белгородские предприятия доплачивать за работу рядом с границей

Администрация Шебекинского округа Белгородской области обратилась к местному бизнесу с просьбой предусмотреть дополнительные выплаты за особые условия работы на приграничных территориях. Чиновники попросили бизнесменов до 27 января сообщить в комитет экономического развития о принятых решениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В письме, которое опубликовал предприниматель Андрей Маликов в своем Telegram-канале сказано, что дополнительные выплаты предлагаются для обеспечения прав работников и сохранения кадрового потенциала. Документ подписан заместителем главы администрации Шебекинского городского округа Станиславом Судьиным.

В правительстве Белгородской области подтвердили «Ъ-Черноземье», что письмо о дополнительных выплатах было разослано администрацией Шебекинского городского округа. Генеральный директор местного завода Оксана Косицына сказала «Ъ-Черноземье», что такое письмо получили все шебекинские предприятия. Она добавила, что местный бизнес своих работников не оставляет один на один с бедой: местные предприятия несмотря на сильное падение продаж регулярно индексируют зарплаты и выплачивают бонусы, оплачивают работникам ДМС со стоматологией, аренду жилья в Белгороде и летний отдых и подарки для детей, а также дополнительно к государственным выплатам начисляют по 150 тыс. руб. за разрушение жилья из-за атак.

«Меры поддержки не должны лежать только на бизнесе. Необходимо активное участие местных и федеральных властей в процессе удержания людей. Проблемы в Шебекино у всех. Клиенты стараются не размещать свои заказы в приграничье, кредитование нам негласно не доступно, так как банки не хотят брать риски на себя. После прилетов возмещается 30% от размера ущерба, а свободная экономическая зона доступна не всем. Мы все работаем в убыток, чтобы город и его промышленный парк жили»,— сказала предпринимательница.

Шебекинский городской округ регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Сегодня, 22 января, в районе города Шебекино одно из предприятий атаковано FPV-дроном. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения получили кровля складского помещения и два транспортных средства.

Сергей Толмачев