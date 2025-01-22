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Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Пензе

Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к проверке после гибели мужчины при пожаре в доме на станции Арбеково в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, возгорание произошло в утренние часы сегодня, в среду. Когда огнеборцы потушили пожар в доме, нашли мертвого 73-летнего хозяина жилища. На его теле выявили следы термического воздействия.

Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Отмечается, что из охваченного огнем дома спаслись мужчина и женщина.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, примут процессуальное решение.

Павел Фролов

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