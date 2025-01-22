К мусоровозам приставили экспертов

Арбитражный суд Башкирии назначил экспертизу в споре между ООО «Рудерис» и регоператором по обращению с отходами в Уфе АО «Спецавтохозяйство по уборке города» (АО «САХ»). Будучи подрядчиком АО «САХ» по вывозу мусора из Октябрьского района, «Рудерис» просит взыскать с заказчика более 13 млн руб., якобы недополученных за услуги, предоставленные в начале 2023 года. Ответчик полагает, что «Рудерис» отходы в то время вывозил не полностью, а для подтверждения этого нет нужды в экспертизе. Суды двух инстанций с доводами регоператора не согласились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Региональный оператор по обращению с отходами в Уфе АО «Спецавтохозяйство по уборке города» (АО «САХ») не смогло оспорить определение арбитражного суда Башкирии, назначившего экспертизу в споре с ООО «Рудерис». «Рудерис», являясь подрядчиком «САХ» по вывозу отходов из Октябрьского района Уфы, пытается взыскать с регоператора 13,1 млн руб. за услуги, предоставленные в январе-феврале 2023 года. Регоператор полагает, что подрядчик в это время выполнял лишь часть условий договора.

Как следует из материалов дела, в октябре 2022 года «Рудерис» и тогда еще МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» (в АО оно было преобразовано по ходу процесса) заключили контракт, по которому «Рудерис» должен собирать мусор и вывозить его с Октябрьского района Уфы до полигона в селе Черкассы Уфимского района. Стоимость контракта составила 719,1 млн руб.

АО «Спецавтохозяйство по уборке города» зарегистрировано в ноябре 2024 года после преобразования одноименного МУП (действовало с 1993 года). Является регоператором по обращению с ТКО в Уфе и 14 муниципалитетах в центре Башкирии. Принадлежит Уфе. По данным Rusprofile, в 2023 году чистая прибыль МУП составила 7,2 млн руб. при выручке 2,6 млрд руб.

ООО «Рудерис» зарегистрировано в Уфе в 2003 году. Основной вид деятельности — сбор отходов. Учредителем компании с уставным капиталом 24 тыс. руб. является Валентина Полякова. По данным Rusprofile, в 2023 году компания получила 204 млн руб. выручки и 41 млн руб. чистой прибыли.

Осенью 2023 года «Рудерис» обратился в арбитражный суд Башкирии с просьбой взыскать с заказчика 12,9 млн руб. задолженности, а также около 177,9 тыс. руб. неустойки с ее последующим начислением до погашения задолженности по контракту. Также истец ходатайствовал перед судом о назначении экспертизы по делу для того, чтобы установить объем вывезенных ТКО в период с 1 января по 28 февраля 2023 года, а также узнать, вносились ли изменения в данные датчиков ГЛОНАСС, установленных на мусоровозах. В качестве экспертной организации было предложено уфимское ООО «Объект».

АО «САХ» выступало против экспертизы, указывая на то, что все условия были прописаны в контракте. Так, по его мнению, вывоз мусора с мест накопления можно отследить по данным мониторинга ГЛОНАСС или GPS, а также фотографиям и видео с контейнерных площадок, которые размещаются в системе «ТКО-Башкортостан». Кроме того, такую информацию можно получить из отчетов о приеме ТКО на полигон, утверждал ответчик.

На случай, если суд все же назначит экспертизу, «САХ» предложило свой перечень вопросов. Например, по какому маршруту двигались мусоровозы в указанные месяцы, какие именно машины должны были вывозить отходы, а также каков был объем услуг, фактически невыполненных «Рудерисом» (по фотографиям и видео с контейнерных площадок). В качестве экспертной организации ответчик предложил нижегородское ООО «Лаборатория судебных экспертиз».

Суд отклонил доводы ответчика об отсутствии оснований для экспертизы и посчитал вопросы, предложенные истцом, достаточными для рассмотрения спора по существу. Также суд приостановил производство по делу до получения результатов исследования (текущий срок — 10 февраля).

С определением арбитражного суда Башкирии ответчик не согласился и подал апелляционную жалобу. Вдобавок к прежним доводам апеллянт доказывал, что в материалах дела нет подтверждения, что с 1 января по 28 февраля мусоровозы двигались согласно утвержденному маршруту. Из этого АО «САХ» сделало вывод, что коммунальные услуги в это время оказывались не в полном объеме. По его мнению, данный факт в экспертном подтверждении не нуждается.

Однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, посчитав мотивированным вывод о необходимости специальных знаний для разрешения спора.

В «Спецавтохозяйстве по уборке города» комментариев вчера не дали.

По мнению управляющего партнера Zharov Group Евгения Жарова, суд обязан был обосновать, почему предложенные ответчиком вопросы не были включены в число задаваемых экспертам. «Суд определяет круг и содержание вопросов для эксперта, и отклонение предложенных стороной вопросов должно быть мотивировано. Исходя из материалов дела, отказ не был мотивирован в достаточной мере, это может стать основанием для обжалования решения»,— полагает господин Жаров.

Идэль Гумеров