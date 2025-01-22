Умер экс-президент Сальвадора Маурисио Фунес

Бывший президент Сальвадора Карлос Маурисио Фунес Картахена умер в возрасте 64 лет. С 2016 года он жил в Никарагуа, где вместе с семьей получил политическое убежище.

О смерти политика сообщил Минздрав Никарагуа. «Карлос Маурисио Фунес Картахена, бывший президент Сальвадора, который проживал в нашей стране, умер вечером 21 января в результате серьезной хронической болезни»,— говорится в пресс-релизе ведомства (цитата по El 19).

Маурисио Фунес был президентом Сальвадора с 2009 по 2014 год. В 2016-м его обвинили в отмывании $420 тыс. Тогда экс-президент получил политическое убежище в Никарагуа и покинул страну. В 2023 году суд Сальвадора заочно приговорил политика к 14 годам лишения свободы.