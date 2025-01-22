Донская комиссия рекомендовала к помилованию пожилого заключенного

Комиссия по вопросам помилования Ростовской области рекомендовала сократить срок лишения свободы заключенному преклонного возраста. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

В своем ходатайстве президенту России неназванный гражданин, отбывающий наказание, указал на собственный заслуги в области энергетики и плохое здоровье. Комиссия выразила уверенность в том, что заключенный больше не станет преступать закон и направила документ на согласование врио губернатора. Если глава региона одобрит решение, следующим шагом станет подпись Владимира Путина.

В прошлом году комиссия рассмотрела 67 обращений от заключенных и дала положительные рекомендации 14 из них. Президент в 2024 году помиловал пятерых жителей Ростовской области: трех женщин и двух мужчин.

Дмитрий Ковалевский