Курица не лапой

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора в третий раз попытается убедить суд в справедливости претензий к подмосковной компании «Специализированный комбинат „Экотех“». Надзорное ведомство взыскивает с комбината 15,7 млн руб. ущерба за загрязнение земель вблизи Благовещенска. Инцидент произошел в июле 2018 года. Управление рассчитало стоимость ущерба и предъявило претензию компании. Требование было проигнорировано, и в сентябре 2019 года к ответчику был заявлен иск. С тех пор Росприроднадзор пытается взыскать сумму ущерба — дело второй раз вернется в арбитражный суд Башкирии для нового рассмотрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отходы куриной жизнедеятельности стали предметом судебных заседаний

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Отходы куриной жизнедеятельности стали предметом судебных заседаний

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа отменил решения нижестоящих судов, направив на новое рассмотрение иск межрегионального управления Росприроднадзора (штаб-квартира находится в Уфе) к специализированному комбинату «Экотех» из Долгопрудного (принадлежит Аслану Ирсаимову). Как считает истец, по вине компании произошло загрязнение куриным пометом земельного участка под Благовещенском.

Утечка отходов жизнедеятельности птиц произошла в июле 2018 года из пруда-накопителя. Факт был зафиксирован инспектором Росприроднадзора. При выяснении обстоятельств в судах было установлено, что земельный участок с прудом, предназначенный для сбора отходов птицефабрики «Турбаслинские бройлеры», в день инцидента находился в аренде у «Экотеха».

Природоохранное ведомство рассчитало сумму причиненного почвам ущерба — 15,7 млн руб. Комбинат претензию проигнорировал. В сентябре 2019 года был инициирован иск, судебные разбирательства по которому продолжаются до сих пор.

В 2021 году арбитражный суд Башкирии отказал Росприроднадзору в удовлетворении требований, апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Суды ссылались на отсутствие документов, подтверждающих размер причиненного ущерба. Уральский кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение, указав на необходимость более тщательно исследовать обстоятельства дела.

На втором круге рассмотрения суд первой инстанции заказал экспертизу, чтобы установить, правильно ли проводились исследования и верно ли подсчитан ущерб. Эксперт обнаружил погрешности при проведении оценки, из-за которых по истечении нескольких лет с момента происшествия установить сумму причиненного ущерба стало невозможно, кроме того, была поставлена под сомнение правильность «тарифа», выбранного для лесостепной зоны. В удовлетворении требований Росприроднадзору в двух судебных инстанциях вновь было отказано.

Управление направило жалобу в кассационную инстанцию, указывая в ней, что при причинении вреда окружающей среде в удовлетворении исковых требований не может быть отказано в полном объеме. Истец также отмечал, что выводы суда апелляционной инстанции основаны на ошибочных заключениях эксперта, посчитавшего, что пробы были отобраны на арендованном участке с прудами, где разрешено размещать отходы. Однако анализы проводились на почве окружающих этот участок земель, предназначенных для хранения и переработки сельхозпродукции.

Ответчик просил в удовлетворении требований отказать.

Арбитражный суд Уральского округа вновь пришел к выводу, что обстоятельства дела недостаточно изучены, при этом он согласился с истцом по поводу того, что при причинении вреда окружающей среде в иске не может быть отказано в полном объеме. Также было учтено, что Росприроднадзором и судами был установлен факт загрязнения трех земельных участков общей площадью около 8 тыс. кв. м, а директор СК «Экотех» Аслан Ирсаимов был признан виновным в порче земель (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ) и оштрафован на 10 тыс. руб.

Руководитель межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов сообщил „Ъ“, что в ведомстве учтут замечания судов, отстаивая позицию при новом рассмотрении дела.

«Есть выигрышные дела по куриному помету на 297 млн руб.»,— подчеркнул он.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев полагает, что шансы на взыскание ущерба у надзорного ведомства есть достаточно хорошие, однако сумма взыскания может быть скорректирована.

«Кассационный суд указал на существенные нарушения в работе нижестоящих судов, которые фактически необоснованно отказали в иске, опираясь исключительно на спорные выводы судебной экспертизы. Ключевым моментом для выигрыша при новом рассмотрении является опровержение выводов эксперта о якобы неправильном отборе проб с точки зрения их местоположения»,— полагает он.

Для успешного взыскания ущерба необходимо представить суду детальный анализ географических координат мест отбора проб с привязкой к кадастровой карте, обосновать правильность применения избранной таксы 500 руб./кв. м для лесостепной зоны и методики расчета суммы вреда.

«Важно также обратить внимание суда на то, что сам факт причинения вреда окружающей среде в результате перелива отходов установлен и подтвержден, в том числе решениями по административному делу. В такой ситуации полный отказ в иске недопустим даже при наличии сложностей с точным определением размера ущерба»,— заключил эксперт.

Наталья Балыкова