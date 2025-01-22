Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Прикамье увеличены нормативы на водоснабжение

С 1 января 2025 года вступили новые нормативы для расчетов за услуги водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации ООО «НОВОГОР-Прикамье» со ссылкой на приказ регионального министерства по тарифам от 20 декабря 2024 года.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Нормативы установлены по 16 категориям жилья и зависят от уровня благоустройства дома. Норматив потребления для самой массовой категории «Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем» для холодного водоснабжения вырос с 5,7 куб. м. в месяц на человека до 7,4 куб. м.

Оплата по нормативу применяется если в квартире не установлены, вышли из строя счетчики на водоснабжение либо истек их межповерочный интервал или показания приборов учета не передаются больше 3 месяцев. В этих случаях количество зарегистрированных в квартире (частном доме) умножается на действующий норматив по водоснабжению. Полученный объем потребления умножается на действующий тариф, а также на повышающий коэффициент, если в квартире или частном доме есть техническая возможность установки приборов учета, но они не установлены.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...