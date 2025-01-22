В Прикамье увеличены нормативы на водоснабжение

С 1 января 2025 года вступили новые нормативы для расчетов за услуги водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации ООО «НОВОГОР-Прикамье» со ссылкой на приказ регионального министерства по тарифам от 20 декабря 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Нормативы установлены по 16 категориям жилья и зависят от уровня благоустройства дома. Норматив потребления для самой массовой категории «Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем» для холодного водоснабжения вырос с 5,7 куб. м. в месяц на человека до 7,4 куб. м.

Оплата по нормативу применяется если в квартире не установлены, вышли из строя счетчики на водоснабжение либо истек их межповерочный интервал или показания приборов учета не передаются больше 3 месяцев. В этих случаях количество зарегистрированных в квартире (частном доме) умножается на действующий норматив по водоснабжению. Полученный объем потребления умножается на действующий тариф, а также на повышающий коэффициент, если в квартире или частном доме есть техническая возможность установки приборов учета, но они не установлены.