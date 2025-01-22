Улицам Ростова Великого предложили вернуть исторические названия

Жители Ростова Великого предложили вернуть некоторым улицам города исторические названия. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Сергей Тихомиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Речь идет об улице Энгельса и части улицы Добролюбова (до пересечения с улицей Ленинской). До советского периода они назывались Малая и Большая Яковлевская. Как пояснил господин Тихомиров, вернуть улицам исторические названия можно, но только если есть исторические документы или первоисточники.

«Будем прорабатывать вопрос переименования улиц с коллегами. Важно, чтобы все требования были соблюдены, если мы поддержим инициативу наших жителей»,— написал глава Ростова.

Напомним, что 28 декабря 2024 года президент России подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий. Инициаторами переименования стали жители города.

Алла Чижова