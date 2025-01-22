Чемпион мира по шахматам из Нижнего Тагила заявил о нежелании играть в России

Шахматист из Нижнего Тагила Володар Мурзин заявил, что не хочет выступать в России из-за конфликта с Федерацией шахмат России (ФШР), сообщили спортсмен в комментарии Sports.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ранее экс-министр спорта РФ Павел Колобков публично обвинил шахматиста в готовности сменить спортивное гражданство. «Если дадут больше денег, то он готов продаться в другую страну, за которую и будет выступать. Довольно циничный подход»,— сообщил господин Колобков в своем telegram-канале. Володар Мурзин на это ответил, что не собирается «продаваться» и заявил, что ФШР не оплачивала ему ни сборы, ни работу тренеров.

«После таких заявлений ФШР и бывшего министра спорта у меня нет никакого желания играть в России, потому что все российские соревнования проходят под флагом ФШР. И никакого сотрудничества с нынешним руководством ФШР я иметь не буду»,– заявил чемпион мира по рапиду изданию.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поддержал Володара Мурзина, встав на его защиту. «Володар показал характер, доказал, что боец. Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьется и будет двигаться к новым спортивным вершинам на радость всем российским болельщикам»,– приводит слова господина Дегтярева ТАСС.

Напомним, в конце 2024 года три российских гроссмейстера заняли весь подиум чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке. Золото досталось 18-летнему Володару Мурзину.

Полина Щуцкая