Бренд валенок Uralskiy Valenok посвятил первую коллекцию Уралу

Обувной бренд Uralskiy Valenok («Уральский валенок») представил первую коллекцию валенок и валешей, ее темой стал Урал, следует из telegram-канала бренда. Его основателями являются Соник Казарян и Алина Баева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал бренда Uralskiy Valenok Фото: telegram-канал бренда Uralskiy Valenok

Запуск бренда состоялся еще в конце 2024 года, первые изделия были представлены на маркете Sandarina в Ельцин центре — их особенность в том, что для их создания используется традиционный, ручной метод изготовления с современным дизайном, производство налажено в Татарстане.

На обуви из первой коллекции присутствует вышивка, например, с горами и надписями «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» с работы в Екатеринбурге от уличного художника Тимофея Ради. «Коллекция "Урал" — это ручная работа, создаваемая с любовью и вниманием к деталям, которая показывает слияние людей с нашим городом Е»,— рассказали создатели.

Ирина Пичурина