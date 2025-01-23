«Уголок Парижа» в центре Сочи

Как ГК «ДЕСО» создала инновационное общественное пространство на Черноморском побережье

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В прошлом году в Сочи завершилось благоустройство сквера «Стерео», реализованное группой компаний «ДЕСО». Инвестиции в проект составили 200 млн руб.

Проект, разработанный архитектурным бюро UTRO, получил бронзовую награду в категории «Ландшафтная архитектура» и приз зрительских симпатий на конкурсе Global Awards Community, а также стал платиновым победителем Architecture & Design Collection Awards 2024.

На территории площадью один гектар создано современное общественное пространство с садом круглогодичного цветения, перголами с глициниями, качелями и зарядными станциями для смартфонов.

Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды: территория оборудована без ступенек и бордюров, а для слабовидящих использованы контрастные покрытия из светлой плитки и темной гранитной брусчатки.

«Сочи становится еще ближе к мечте, а мы продолжаем создавать пространства, которые становятся новыми красивыми страницами истории курорта Сочи», — заявили в пресс-службе ГК «ДЕСО».

Жители и туристы уже окрестили новое пространство «Уголком Парижа в Сочи» за его утонченную атмосферу. Сквер расположен на пересечении основных туристических маршрутов рядом с историческими достопримечательностями города.