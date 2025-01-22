В Ростовской области профессия курьера вошла в топ-20 высокооплачиваемых

По данным рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru, в Ростовской области в 2024 году работодатели обещали самые высокие зарплаты топ-менеджерам, IT-специалистам и квалифицированным рабочим. При этом в топ-20 высокооплачиваемых профессий попали и курьеры, которым предлагают зарплату 118,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Лидером топа оказался коммерческий директор с зарплатным предложением 200 тыс. руб. Далее в рейтинге идут генеральный и исполнительный директора (175 тыс. рублей) и руководитель группы разработки (170 тыс. руб.).

Высокие зарплаты предлагают не только руководителям, но и рабочим. Так, геодезистам готовы платить 141,8 тыс. руб. в месяц, сварщикам — 129,3 тыс. руб., токарям и фрезеровщикам — 127,7 тыс. руб. Чуть меньше может зарабатывать системный аналитик (116,3 тыс. руб.), машинист (115,1 тыс. руб.) и водитель (114,9 тыс. рублей).

Наиболее низкие зарплаты предлагают дворникам 30,3 тыс. руб. и уборщикам 33,1 тыс. руб.

Кристина Федичкина