Дмитрий Артюхов подвел итоги поездки в Харп и Лабытнанги

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов подвел итоги рабочей поездки с в два населенных пункта региона — Лабытнанги и Харп, отметив заметные изменения благодаря развитию инфраструктуры, о них он рассказал в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Так, на мясоперерабатывающем комплексе «Паюта» установлено новое оборудование, что позволило вдвое увеличить производство некоторых видов продукции. «Здесь начали выпускать сублимированное мясо — технология позволяет долго сохранять полезные свойства и вкус оленины. Актуально для самых разных ситуаций у нас на Севере»,— отметил глава региона.

Работе учебных заведений уделено особое внимание: в школе №8 в Лабытнанги открыли «Класс кадетской чести» с собственным тематическим пространством и современным оборудованием для отработки стрелковых навыков. Губернатор также сообщил о планах властей по обновлению зданий школы искусств и начальной школы Харпа, а также перепрофилированию бывшего спортзала «Олимп» для городского дома культуры — эти меры направлены на расширение мест для репетиций и культурных мероприятий.

Напомним, Дмитрий Артюхов посетил Лабытнанги и Харп 21 января. Помимо прочего, в Лабытнанги он также посетил водоочистные сооружения на реке Ханмей, работы по запуску которых запланированы на 2025 год, а в Харпе поучаствовал в открытии спорткомплекса «Рай-Из».

Ирина Пичурина