Более 75 улиц Сочи могут остаться без света в четверг

В четверг, 23 января, без света могут остаться 77 улиц Сочи. Временные изменения связаны с плановыми ремонтными работами на электрооборудовании. Неудобства продлятся с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Завтра отключения электроэнергии могут затронуть жителей улиц Защитников Кавказа, Банановая, Петрозаводская, Малиновая, Славинская, Дачная, Славянская, Малиновая, Авиационная, Демократическая, Кирова, Насыпная, Багдана Хмельницкого, Спутник, Сормовская, Ворошиловская, Шоссейная, Грибоедова, Учительская, Тургенева, Джигитская, Тимирязева, Гранатная. Из-за ремонтных работ без света могут остаться жители улиц Донская, Альпийская, Докучаева, Ломоносова, Мичурина, Параллельная, Пионерская, Львовская, Тракторная, Декабристов, Астраханская, Окружная, Старокубанская, Братьев Аракелян.

Специалисты могут ограничить подачу электроэнергии для потребителей в поселках Социализм, Вардане, Лоо, Тенгинка, Шаумян, Джубга. Без света могут остаться жители переулков Темирязева, Лазурный. Сочинцы, которые проживают в селах Кривенковского, Дефановка, Барановка, также могут столкнуться с ограничениями. Полный перечень можно найти в Telegram-канале Сочинских электросетей.

Мария Удовик