Доставка становится бессрочной

Перенос сроков доставки и невозможность вернуть деньги: покупатели жалуются на нарушения прав со стороны крупного строительного магазина. Речь идет о гипермаркетах «Блюмарт». Сейчас в Москве пять торговых точек компании, но две из них временно закрыты. По данным Роспотребнадзора, в 2024 году в ведомство поступило свыше 100 обращений от граждан в адрес интернет-магазина «Блюмарт». Территориальный отдел вынес больше 50 предостережений юрлицу, но подчеркивает, что жалобы продолжают поступать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Собеседница “Ъ FM” Вероника заказала в одном из магазинов сети напольное покрытие в начале декабря. По ее словам, сроки доставки компания до сих пор переносит без согласования с покупателями: «Мы думали, что это раскрученная фирма, известная компания, пять филиалов в Москве и области, трехэтажный гипермаркет. Нам все понравилось, был очень большой выбор: плитка, кварц-винил, любое напольное покрытие, какое хочешь, все было готово. Менеджер нам посчитала определенное количество плиток, всю работу оценили в 179 тыс. руб. Заказывали мы 7 декабря, причем заранее оплатили всю сумму, потому что иначе заказ у нас не принимали. Доставка планировалась 13-го числа. К этому времени должна была быть строительная бригада. Но в этот день ничего не привезли, а потом постоянно переносили сроки. Причем они с нами не согласовывались, а просто присылались уведомления.

На звонки гипермаркет не отвечает ни по одному из номеров. Сейчас доставка стоит якобы на 27 января, но магазин закрылся полностью, даже свет в нем не горит. Так что, полагаю, ее не будет.

Я пробовала обращаться в другой филиал компании, но там менеджер сказал, что у них из напольного покрытия только плитка 60х60, причем в офисном стиле, и посоветовал нам ждать, так как наш гипермаркет откроется. На вопрос, когда, он пожал плечами».

Согласно отзывам покупателей, после заявления о возврате средств одни сталкиваются с длительным ожиданием, другие и вовсе не получают деньги. В компании от комментариев отказались. Что делать потребителям в этой ситуации? Адвокат адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Алина Хамматова полагает, что в данном случае решением мог бы стать групповой судебный иск: «В последний год наблюдался небольшой всплеск активности по судам общей юрисдикции и арбитражным, что может свидетельствовать о наличии каких-то финансовых претензий к компании. Также такой активный рост может быть связан в какой-то степени с недостатками организации работы компании со своими поставщиками и покупателями. Безусловно, эти сведения из открытых источников в отношении ее финансового состояния не дают нам права и всем заинтересованным лицам ждать разрешения ситуации и бездействовать. Можно обратиться в суд за защитой нарушенного права, в том числе посредством объединения требований и обращения с так называемым групповым иском.

Безусловно, перенос сроков доставки является нарушением со стороны продавца, и если это произошло, то вы вправе предъявить ему неустойку за нарушение договора. С чем это еще может быть связано? Ну, например, с недостатками менеджерской работы. Не все сотрудники внутри компании, наверное, посвящены во внутреннюю логистику и финансовые дела, поэтому, конечно же, они не могут ответить на вопросы покупателей».

Согласно данным из открытых источников, выручка компании в 2023-м превысила 2 млрд руб. Пик арбитражных дел с участием «Блюмарт» пришелся на прошлый год. Речь идет о 15 исках на 30 млн руб. Как отмечают юристы, процедура банкротства в отношении организации не запущена. Но есть признаки, которые указывают на ее старт в ближайшем будущем, считает арбитражный управляющий Татьяна Пугачева. При этом, по ее словам, чтобы дождаться возврата денежных средств через суд, потребителям придется запастись терпением: «В этой ситуации нужно в любом случае подавать либо в суд, либо в Роспотребнадзор, который тоже представляет интересы потребителей, но там есть претензионный порядок. Также следует написать компании и попросить вернуть эти денежные средства. Если магазин на это идет, то суд обязан назначить еще дополнительно штраф в размере 40% от той суммы, которую должны взыскать.

Все указывает на то, что, скорее всего, предприятие все-таки упадет в банкротство, потому что уже достаточно много рисков. Боюсь, высока вероятность, что оно просто уже не справится с такой нагрузкой долговой.

Просто обычно компании не всегда признают сложности, им кажется, что вот-вот они выберутся, придут какие-то деньги. А на самом деле у них, скорее всего, уже образовалась финансовая дыра, которую пока руководители, наверное, не готовы признать. В 90% случаев все равно позже предприятия падают в банкротство. В случае же банкротства организации у потребителей есть шансы вернуть свои деньги, просто это будет целая процедура. Наверное, вряд ли у них получится все получить. Сама процедура банкротства говорит о том, что у предприятия нет денежных средств для того, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами. Задача конкурсного управляющего — соразмерно произвести выплаты, найти активы и, насколько он может, каждому 15% от суммы долга заплатить».

Еще об одном превентивном способе защиты своих прав в таких случаях сообщает Роспотребнадзор. До оплаты товара необходимо ознакомиться с отзывами, но не на сайте магазина, а на сторонних порталах, подчеркивает ведомство.

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Анна Кулецкая