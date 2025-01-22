Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доставка становится бессрочной

Грозит ли сети «Блюмарт» банкротство, и на что могут рассчитывать пострадавшие покупатели

Перенос сроков доставки и невозможность вернуть деньги: покупатели жалуются на нарушения прав со стороны крупного строительного магазина. Речь идет о гипермаркетах «Блюмарт». Сейчас в Москве пять торговых точек компании, но две из них временно закрыты. По данным Роспотребнадзора, в 2024 году в ведомство поступило свыше 100 обращений от граждан в адрес интернет-магазина «Блюмарт». Территориальный отдел вынес больше 50 предостережений юрлицу, но подчеркивает, что жалобы продолжают поступать.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Собеседница “Ъ FM” Вероника заказала в одном из магазинов сети напольное покрытие в начале декабря. По ее словам, сроки доставки компания до сих пор переносит без согласования с покупателями: «Мы думали, что это раскрученная фирма, известная компания, пять филиалов в Москве и области, трехэтажный гипермаркет. Нам все понравилось, был очень большой выбор: плитка, кварц-винил, любое напольное покрытие, какое хочешь, все было готово. Менеджер нам посчитала определенное количество плиток, всю работу оценили в 179 тыс. руб. Заказывали мы 7 декабря, причем заранее оплатили всю сумму, потому что иначе заказ у нас не принимали. Доставка планировалась 13-го числа. К этому времени должна была быть строительная бригада. Но в этот день ничего не привезли, а потом постоянно переносили сроки. Причем они с нами не согласовывались, а просто присылались уведомления.

На звонки гипермаркет не отвечает ни по одному из номеров. Сейчас доставка стоит якобы на 27 января, но магазин закрылся полностью, даже свет в нем не горит. Так что, полагаю, ее не будет.

Я пробовала обращаться в другой филиал компании, но там менеджер сказал, что у них из напольного покрытия только плитка 60х60, причем в офисном стиле, и посоветовал нам ждать, так как наш гипермаркет откроется. На вопрос, когда, он пожал плечами».

Почему грозит банкротство торговым центрам

Согласно отзывам покупателей, после заявления о возврате средств одни сталкиваются с длительным ожиданием, другие и вовсе не получают деньги. В компании от комментариев отказались. Что делать потребителям в этой ситуации? Адвокат адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Алина Хамматова полагает, что в данном случае решением мог бы стать групповой судебный иск: «В последний год наблюдался небольшой всплеск активности по судам общей юрисдикции и арбитражным, что может свидетельствовать о наличии каких-то финансовых претензий к компании. Также такой активный рост может быть связан в какой-то степени с недостатками организации работы компании со своими поставщиками и покупателями. Безусловно, эти сведения из открытых источников в отношении ее финансового состояния не дают нам права и всем заинтересованным лицам ждать разрешения ситуации и бездействовать. Можно обратиться в суд за защитой нарушенного права, в том числе посредством объединения требований и обращения с так называемым групповым иском.

Безусловно, перенос сроков доставки является нарушением со стороны продавца, и если это произошло, то вы вправе предъявить ему неустойку за нарушение договора. С чем это еще может быть связано? Ну, например, с недостатками менеджерской работы. Не все сотрудники внутри компании, наверное, посвящены во внутреннюю логистику и финансовые дела, поэтому, конечно же, они не могут ответить на вопросы покупателей».

За счет чего растет DIY-рынок

Согласно данным из открытых источников, выручка компании в 2023-м превысила 2 млрд руб. Пик арбитражных дел с участием «Блюмарт» пришелся на прошлый год. Речь идет о 15 исках на 30 млн руб. Как отмечают юристы, процедура банкротства в отношении организации не запущена. Но есть признаки, которые указывают на ее старт в ближайшем будущем, считает арбитражный управляющий Татьяна Пугачева. При этом, по ее словам, чтобы дождаться возврата денежных средств через суд, потребителям придется запастись терпением: «В этой ситуации нужно в любом случае подавать либо в суд, либо в Роспотребнадзор, который тоже представляет интересы потребителей, но там есть претензионный порядок. Также следует написать компании и попросить вернуть эти денежные средства. Если магазин на это идет, то суд обязан назначить еще дополнительно штраф в размере 40% от той суммы, которую должны взыскать.

Все указывает на то, что, скорее всего, предприятие все-таки упадет в банкротство, потому что уже достаточно много рисков. Боюсь, высока вероятность, что оно просто уже не справится с такой нагрузкой долговой.

Просто обычно компании не всегда признают сложности, им кажется, что вот-вот они выберутся, придут какие-то деньги. А на самом деле у них, скорее всего, уже образовалась финансовая дыра, которую пока руководители, наверное, не готовы признать. В 90% случаев все равно позже предприятия падают в банкротство. В случае же банкротства организации у потребителей есть шансы вернуть свои деньги, просто это будет целая процедура. Наверное, вряд ли у них получится все получить. Сама процедура банкротства говорит о том, что у предприятия нет денежных средств для того, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами. Задача конкурсного управляющего — соразмерно произвести выплаты, найти активы и, насколько он может, каждому 15% от суммы долга заплатить».

Еще об одном превентивном способе защиты своих прав в таких случаях сообщает Роспотребнадзор. До оплаты товара необходимо ознакомиться с отзывами, но не на сайте магазина, а на сторонних порталах, подчеркивает ведомство.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...