Объем выданных кредитов в Ростовской области сократился на 47%
В четвертом квартале 2024 года в Ростовской области было выдано потребительских кредитов на 24,7 млрд руб. Это на 47,4% ниже показателя третьего квартала (47,1 млрд руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ
В целом в России объем выданных потребкредитов в указанный период сократился на 51,4%, до 0,79 трлн. руб. Наибольший объем зафиксирован в Москве (71,0 млрд руб.), Московской области (46,8 млрд руб.) и в Краснодарском крае (31,1 млрд. руб.).
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что падение выдачи потребительских кредитов объясняется жесткой денежно-кредитной политикой Центрального Банка РФ, его слова приводятся в сообщении.