В ВТБ констатировали снижение роста ипотеки на ИЖС в 2024 году

В 2024 году рынок ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) вырос лишь на 2% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ВТБ. По предварительным оценкам, объем выдач составил около 530 млрд руб., что значительно ниже ожиданий после четырехкратного роста в 2023 году.

Снижение темпов роста связано с изменениями в государственной поддержке и увеличением рыночных ставок. С третьего квартала рынок кредитования ИЖС начал «охлаждаться» из-за прекращения программы массовой господдержки, сужения круга заемщиков по программе «семейной» и IT-ипотеки и введения требования проводить расчеты только по договору подряда с эскроу. В четвертом квартале спрос на кредиты сократился почти вдвое.

ВТБ предоставил более 12,4 тыс. кредитов на ИЖС и готовые дома в 2024 году, что на 15% меньше по сравнению с прошлым годом. Большинство кредитов (примерно 8 из 10) было выдано на покупку готовых домов. Средний размер кредита остался на уровне 5,8 млн руб. для самостоятельного строительства и 5,6 млн руб. для готовых домов.

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин отметил, что ипотечный бум в сегменте частного строительства подошел к концу. В 2025 году ожидается значительное сокращение рынка ипотеки на ИЖС примерно на четверть из-за высоких ставок и изменений в государственной поддержке. Однако многое будет зависеть от инициатив правительства по поддержке спроса на «семейную» ипотеку и адаптации подрядчиков к новым условиям работы.

Никита Маркелов