Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 55 магазинах Ростовской области продавали сигареты без акциза

В 55 торговых точках на территории Ростовской области продавали табачных изделия без специальных маркировок. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Продажа товаров без маркировки осуществлялась в Волгодонском, Мартановском, Зимовниковском и Сальском районах. В противоправную деятельность были вовлечены 14 подконтрольных индивидуальных предпринимателя.

В складских помещениях в ходе обысков обнаружено и изъято более 200 тыс. пачек контрафактной табачной продукции примерной стоимостью более 30 млн. руб.

В настоящее время проводится экспертиза, которая определит полную стоимость изъятой контрафактной продукции.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...