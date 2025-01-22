В 55 магазинах Ростовской области продавали сигареты без акциза

В 55 торговых точках на территории Ростовской области продавали табачных изделия без специальных маркировок. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Продажа товаров без маркировки осуществлялась в Волгодонском, Мартановском, Зимовниковском и Сальском районах. В противоправную деятельность были вовлечены 14 подконтрольных индивидуальных предпринимателя.

В складских помещениях в ходе обысков обнаружено и изъято более 200 тыс. пачек контрафактной табачной продукции примерной стоимостью более 30 млн. руб.

В настоящее время проводится экспертиза, которая определит полную стоимость изъятой контрафактной продукции.

Ева Китаева