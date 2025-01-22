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Выручка IT-компании Ростовской области выросла на 35% по итогам 2023 года

В 2023 году IT-компаний Ростовской области нарастили выручку на 35%, сообщает РБК Ростов со ссылкой на заявление члена правления объединения компаний-разработчиков программного обеспечения России «Руссофт» Максима Болотова.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным господина Болотова, Ростовская область входит в десятку лучших регионов по развитию IT-отрасли и имеет хорошие темпы роста. Он добавил, что на Дону уже сформировалась IT-агломерация с центрами в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске. Также эксперт заявил, что регион имеет задатки для становления цифровым лидером в области сельского хозяйства и промышленности.

Как пишет РБК Ростов, в третьем квартале 2024 года в Ростове junior-специалистам в среднем предлагали зарплату 107,9 тыс. руб., что в 2,4 раза больше уровня аналогичного периода 2023 года.

Кристина Федичкина

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