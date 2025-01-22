На благоустройство трех скверов в Белгороде отвели 108,4 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» администрации Белгорода объявило еще два электронных аукциона на благоустройство скверов в облцентре — по Бульвару 1-го Салюта и «Комсомольского сквера». В сумме начальная стоимость контрактов составляет 68,3 млн руб. Средства выделят из городского, областного и федерального бюджетов. Это следует из данных портала госзакупок.

Приступить к выполнению работ по обоим объектам необходимо с даты подписания контракта, завершить их — до 1 августа 2025 года. Подрядчику предстоит заменить бортовые камни в зоне устройства пандусов, проложить тротуары из плитки, установить детские и спортивные площадки, а также — озеленить прилегающую территорию.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 29 января, итоги подведут 31 января.

Сегодня стало известно, что власти Белгорода также объявили аукцион на благоустройство сквера возле храма Почаевской иконы Божьей матери за 40,8 млн руб. В сумме на обновление трех общественных пространств готовы выделить не менее 108,4 млн руб.

Анастасия Колпачева