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В четверг в Черноземье будет облачно, без осадков, от -6°С до -1°С

Во всех регионах Черноземья в четверг, 23 января, прогнозируется облачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от -6°С до -1°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде, Воронеже и Курске температура составит -4°С…-2°С. В течение суток в облцентрах ожидается облачная погода, без осадков.

В Липецке ближайшей ночью прогнозируется облачность при -5°С, без осадков. Днем — облачность при -3°С, без осадков.

В Орле ночью будет облачно при -4°С, без осадков. Днем столбики термометра покажут -1°С, будет облачно, без осадков.

В Тамбове температура за сутки будет варьироваться от -6°С до -4°С. В течение суток также будет облачно, без осадков.

Анастасия Колпачева

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