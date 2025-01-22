На юге США впервые объявлено чрезвычайное положение из-за снежных бурь

В некоторых районах американских штатов Луизиана и Техас впервые в истории опубликовали предупреждение о снежной буре, сообщает The New York Times. Также губернаторы южных штатов объявили чрезвычайное положение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Gerald Herbert / AP Фото: Kylee Thompson / AP Фото: Luis Santana / Tampa Bay Times / AP Фото: Luis Santana / Tampa Bay Times / AP Фото: Adam Sparks / Opelika-Auburn News / AP Фото: Erin Hooley / AP Фото: Megan Varner / Reuters Фото: Gerald Herbert / AP Фото: Brett Coomer / Houston Chronicle / AP Фото: Brynn Anderson / AP Фото: Brett Coomer / Houston Chronicle / AP Фото: Luis Santana / Tampa Bay Times / AP Фото: Jennifer Reynolds / The Galveston County Daily News / AP Фото: Brett Coomer / Houston Chronicle / AP Фото: Adam Sparks / Opelika-Auburn News / AP Фото: Gerald Herbert / AP Фото: Nam Y. Huh / AP Фото: Erin Hooley / AP Фото: Gerald Herbert / AP Фото: Ashley Landis / AP Следующая фотография 1 / 20 Фото: Gerald Herbert / AP Фото: Kylee Thompson / AP Фото: Luis Santana / Tampa Bay Times / AP Фото: Luis Santana / Tampa Bay Times / AP Фото: Adam Sparks / Opelika-Auburn News / AP Фото: Erin Hooley / AP Фото: Megan Varner / Reuters Фото: Gerald Herbert / AP Фото: Brett Coomer / Houston Chronicle / AP Фото: Brynn Anderson / AP Фото: Brett Coomer / Houston Chronicle / AP Фото: Luis Santana / Tampa Bay Times / AP Фото: Jennifer Reynolds / The Galveston County Daily News / AP Фото: Brett Coomer / Houston Chronicle / AP Фото: Adam Sparks / Opelika-Auburn News / AP Фото: Gerald Herbert / AP Фото: Nam Y. Huh / AP Фото: Erin Hooley / AP Фото: Gerald Herbert / AP Фото: Ashley Landis / AP

В ночь на 22 января в районах Техаса температура опускалась до минус 34 градусов Цельсия, в некоторых частях Айовы — до минус 38 градусов Цельсия. В Хьюстоне выпало около 8 см снега, больше, чем за несколько лет до этого вместе взятых. В аэропорту Нового Орлеана выпало 20 см снега, что также является рекордом. Больше всего снега выпало в Луизиане — до 26 см.

В результате аномальных холодов погибли десять человек, трое из которых умерли из-за переохлаждения. Из-за погоды аэропорты отменили 2 тыс. авиарейсов, еще 13 тыс. полетов были задержаны. Закрыта автомагистраль I-10, соединяющая почти все межштатные магистрали с севера на юг.

Сильные порывы холодного ветра пришли в США с арктическим циклоном. Прогнозируется, что рекордные холода сохранятся на протяжении еще нескольких дней. Впервые о сильных снегопадах предупреждали в начале января. В Вашингтоне режим ЧС действует с 5 января.