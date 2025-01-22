Чувашские полицейские задержали 28-летнего жителя Казани, который оформил кредит на чужое имя, используя старый номер телефона потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанца задержали за кредит, оформленный на старый номер телефона в Чебоксарах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Казанца задержали за кредит, оформленный на старый номер телефона в Чебоксарах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В июле 2024 года в полицию Чебоксар обратился 60-летний местный житель, который обнаружил, что кто-то оформил на его имя кредит на сумму более 140 тыс. руб.

Полицейские установили, что мужчина в октябре 2023 года сменил номер телефона, но не удалил его привязку к своим банковским счетам. Спустя некоторое время номер перешел к другому пользователю, который, получив доступ к личному кабинету в банке, оформил кредит и обналичил деньги.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, который оказался 28-летним жителем Казани. Его задержали в Республике Татарстан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Полицейские напоминают: приняв решение о смене номера телефона, следует лично обратиться в отделение банка или воспользоваться онлайн-сервисом для смены номера телефона в приложении по управлению банковскими счетами», — отметили в пресс-службе.

Анар Зейналов