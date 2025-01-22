«Росатом» рассматривает Ейск для размещения Южной атомной электростанции

В качестве возможных площадок строительства Южной АЭС рассматривают Волгодонск и Новочеркасск Ростовской области, а также город Ейск в Краснодарском крае. Об этом сообщила начальник управления проектами жизненного цикла АЭС госкорпорации «Росатом» Марина Киселева на заседании комитета Госдумы по энергетике 22 января, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Росэнергоатом» Фото: пресс-служба концерна «Росэнергоатом»

Госпожа Киселева отметила, что площадка в Ейске соответствует всем нормам и правилам. Она подчеркнула, что для ее реализации не потребуется крупного сетевого строительства. «Площадка у нас сейчас планируется как вероятная»,— сказала она.

Марина Киселева отметила, что основная точка потребления сейчас находится ближе к городу Новочеркасску, и там же находится Новочеркасская ГРЭС. «Эта площадка также прошла обследование на соответствие федеральным требованиям, нормам и правилам. Мы получили положительное заключение, и сейчас эту площадку мы рассматриваем как наиболее приоритетную с точки зрения размещения объектов генерации»,— цитирует госпожу Кисилеву «Парламентская газета».

Волгодонск, где уже сейчас действуют четыре энергоблока Ростовской АЭС, как площадка под Южную АЭС также соответствует федеральным требованиям, нормам и правилам. Однако есть сложности, связанные с необходимостью крупного сетевого строительства.

Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов подтвердил готовность региона рассмотреть все возможные площадки для размещения АЭС. Он отметил, что в крае есть значительный дефицит генерации электроэнергии, который регион стремится сократить для обеспечения стабильного электроснабжения. «Мы готовы рассматривать все возможные площадки, в том числе Ейск»,— заявил господин Сорокалетов.

В генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года предусмотрено строительство АЭС «Южная». В качестве возможных площадок рассматриваются Краснодарский край и Ростовская область. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Первый энергоблок мощностью 1,2 ГВт планируют ввести в эксплуатацию в 2036 году. К 2042 году на АЭС «Южная» появится 10 энергоблоков, что обеспечит общую мощность 12 ГВт.

Наталья Решетняк