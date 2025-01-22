«Росатом» рассматривает Ейск для размещения Южной атомной электростанции
В качестве возможных площадок строительства Южной АЭС рассматривают Волгодонск и Новочеркасск Ростовской области, а также город Ейск в Краснодарском крае. Об этом сообщила начальник управления проектами жизненного цикла АЭС госкорпорации «Росатом» Марина Киселева на заседании комитета Госдумы по энергетике 22 января, передает «Интерфакс».
Фото: пресс-служба концерна «Росэнергоатом»
Госпожа Киселева отметила, что площадка в Ейске соответствует всем нормам и правилам. Она подчеркнула, что для ее реализации не потребуется крупного сетевого строительства. «Площадка у нас сейчас планируется как вероятная»,— сказала она.
Марина Киселева отметила, что основная точка потребления сейчас находится ближе к городу Новочеркасску, и там же находится Новочеркасская ГРЭС. «Эта площадка также прошла обследование на соответствие федеральным требованиям, нормам и правилам. Мы получили положительное заключение, и сейчас эту площадку мы рассматриваем как наиболее приоритетную с точки зрения размещения объектов генерации»,— цитирует госпожу Кисилеву «Парламентская газета».
Волгодонск, где уже сейчас действуют четыре энергоблока Ростовской АЭС, как площадка под Южную АЭС также соответствует федеральным требованиям, нормам и правилам. Однако есть сложности, связанные с необходимостью крупного сетевого строительства.
Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов подтвердил готовность региона рассмотреть все возможные площадки для размещения АЭС. Он отметил, что в крае есть значительный дефицит генерации электроэнергии, который регион стремится сократить для обеспечения стабильного электроснабжения. «Мы готовы рассматривать все возможные площадки, в том числе Ейск»,— заявил господин Сорокалетов.
В генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года предусмотрено строительство АЭС «Южная». В качестве возможных площадок рассматриваются Краснодарский край и Ростовская область. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Первый энергоблок мощностью 1,2 ГВт планируют ввести в эксплуатацию в 2036 году. К 2042 году на АЭС «Южная» появится 10 энергоблоков, что обеспечит общую мощность 12 ГВт.