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Назначен еще один заместитель министра экологии Челябинской области

Заместителем министра экологии Челябинской области — начальником управления организации обращения с отходами назначена Юлия Жукова. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

Юлия Жукова руководит управлением организации обращения с отходами минэкологии региона с 2019 года, когда оно было создано. До этого госпожу Жукова возглавляла одноименный отдел.

Ранее замглавой ведомства была назначена Марина Гартвик. В конце декабря 2024 года заместитель министра экологии Сергей Лавров стал первым замом.

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