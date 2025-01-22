Корпус переславской усадьбы Голицыных-Гагариных исключили из списка ОКН

В Ярославской области хозяйственный корпус усадьбы Голицыных-Гагариных в селе Гагаринская Новоселка Переславского района исключен из списка выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Приказ об этом издала региональная служба ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корпус усадьбы Голицыных-Гагариных

Фото: Акт ГИКЭ Корпус усадьбы Голицыных-Гагариных

Фото: Акт ГИКЭ

Историко-культурную экспертизу здания, построенного в конце XIX века, заказала сама служба. Эксперт пришел к выводу, что оно утратило признаки объекта культурного наследия. Корпус был одной из построек усадьбы, однако главный дом сейчас утрачен.

«Объекты входят в ансамбль в качестве хозяйственных построек к главному дому усадьбы Голицыных-Гагариных, первоначально образуя ядро усадьбы. Без утраченного главного дома объекты самостоятельной ценности не представляют», — говорится в акте государственной экспертизы.

Усадьба в селе Новоселка принадлежала князьям Голицыным со второй половины XVII века, затем перешла к родственным им князьям Гагариным. Сейчас здание корпуса находится в частной собственности.

Антон Голицын