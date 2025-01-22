Корпус переславской усадьбы Голицыных-Гагариных исключили из списка ОКН
В Ярославской области хозяйственный корпус усадьбы Голицыных-Гагариных в селе Гагаринская Новоселка Переславского района исключен из списка выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Приказ об этом издала региональная служба ОКН.
Корпус усадьбы Голицыных-Гагариных
Фото: Акт ГИКЭ
Историко-культурную экспертизу здания, построенного в конце XIX века, заказала сама служба. Эксперт пришел к выводу, что оно утратило признаки объекта культурного наследия. Корпус был одной из построек усадьбы, однако главный дом сейчас утрачен.
«Объекты входят в ансамбль в качестве хозяйственных построек к главному дому усадьбы Голицыных-Гагариных, первоначально образуя ядро усадьбы. Без утраченного главного дома объекты самостоятельной ценности не представляют», — говорится в акте государственной экспертизы.
Усадьба в селе Новоселка принадлежала князьям Голицыным со второй половины XVII века, затем перешла к родственным им князьям Гагариным. Сейчас здание корпуса находится в частной собственности.