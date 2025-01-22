День студента на Черном озере, оркестр по мотивам «Ведьмака» и маркет винила

На предстоящей неделе оркестр CAGMO представит концертную программу по мотивам игры «Ведьмак», в Татарской филармонии можно будет послушать джаз, а в ГБКЗ имени C. Сайдашева — песни из репертуара Муслима Магомаева. С гастролями на театральную площадку MO приедет альметьевский театр горожан «Аулак». В парке «Черное озеро» пройдет вечеринка ко Дню студента с интерактивной программой и диджей-сетами, а в ресторане «Солома» запланирован маркет винила. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Какие спортивные события посетить

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

23 января в КРК «Пирамида» оркестр CAGMO представит концертную программу по мотивам одной из самых популярных игр — «Симфония Ведьмак при свечах». В исполнении струнного оркестра прозвучат уникальные аранжировки музыкальных тем игры, вдохновленной культурой древних славян. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 26 января в ГБКЗ имени С. Сайдашева группа «Премьер» исполнит песни из репертуара Муслима Магомаева

Фото: Группа в ВК: «ПРЕМЬЕР» 26 января в ГБКЗ имени С. Сайдашева группа «Премьер» исполнит песни из репертуара Муслима Магомаева

Фото: Группа в ВК: «ПРЕМЬЕР»

24 января в Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая можно будет послушать джазовые стандарты и авторские композиции в оригинальных аранжировках. В концертной программе примут участие Филармонический джаз-оркестр РТ с художественным руководителем и главным дирижером Сергеем Васильевым, джазовая певица Карина Кожевникова и пианистка Ксения Акимова. Начало в 18:30, билеты от 700 руб. (12+)

26 января в ГБКЗ имени С. Сайдашева группа «Премьер» исполнит песни из репертуара Муслима Магомаева, русские и татарские песни и романсы, а также новинки репертуара, подготовленные специально для этого вечера. Концерт пройдет в сопровождении молодежного симфонического оркестра «Новая музыка» Казанского музыкального колледжа им. И. В. Аухадеева под управлением народной артистки Республики Татарстан Анны Гулишамбаровой. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

27 января оркестр Молодежного театра на Булаке сыграет в театре программу «Любовь в большом городе». Здесь прозвучат разные композиции: от Эда Ширана до Арии, от современных композиторов-академистов до популярной вокальной музыки. Начало концерта в 19:00, билеты стоят от 750 руб.

28 января в КРК «Пирамида» выступит исполнитель Стас Пьеха. Программа будет включать как любимые хиты слушателей, так и новые композиции. Начало концерта в 19:00, стоимость билетов — от 2800 руб. (12+)

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Какие спектакли посмотреть

23 января в Театре им. Г. Камала покажут спектакль «Неотосланные письма». Пьесу по мотивам повести известного советского татарского писателя Аделя Кутуя написала молодой драматург Эндже Гиззатова. Современную версию знаменитой истории о любви представит выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Аскар Галимов. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 360 руб. (16+)

24 января на театральной площадке MO выступит альметьевский театр горожан «Аулак». Театр представит спектакль MUTE с участием глухих, слабослышащих и слышащих людей. В ходе постановки команда театра задумалась, можно ли общаться без слов с людьми разного уровня слуха – это участницы спектакля попытаются узнать друг друга в игровой форме и без слов. Начало в 19:00, билет стоит 800 руб. (16+)

25 января в Особняке Демидова покажут иммерсивный спектакль «Десять» по мотивам детектива Агаты Кристи «Десять негритят». Зрителям предстоит стать подозреваемым в убийстве. Десять персонажей — десять сюжетных линий, каждая группа зрителей будет наблюдать за своим героем, пытаясь самостоятельно разгадать загадку «кто убийца». Показ пройдет в 21:30. Стоимость билета — 3000 руб. (18+)

26 января в 19:00 в творческой лаборатории «Угол» представят спектакль «Л.У.Р.Н.И.С.Т.» о первом опыте: любви, дружбе, буллинге и разбитом сердце. Полина, Алиса и Марина давно дружат. Вместе проводят лето, учатся и делятся секретами. Но теперь на горизонте появилась первая любовь. Истории трёх героинь показывают, как заканчивается детство. Стоимость билета — 500 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 26 января в 19:00 в творческой лаборатории «Угол» представят спектакль «Л.У.Р.Н.И.С.Т.»

Фото: Официальный сайт творческой лаборатории «Угол» 26 января в 19:00 в творческой лаборатории «Угол» представят спектакль «Л.У.Р.Н.И.С.Т.»

Фото: Официальный сайт творческой лаборатории «Угол»

26 января в 18:00 на сцене ТЮЗа им. Кариева представят спектакль «Любовь и голуби» — адаптированную театрализованную версию легендарную комедию Владимира Меньшова, сюжет которой посвящен истории семьи Василия и Надежды Кузякиных. Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

26 января в КЦ «Сайдаш» представят спектакль «Парфюмер» — историю жизни убийцы Жана-Батиста Гренуя. Из отверженного, никчёмного, серого уродца он превращается в могущественного и изобретательного парфюмера, способного сотворить то, что не удавалось никому — запах любви. Для воплощения своего замысла он готов пойти на самые страшные преступления. Начало в 19:00, билеты — от 1500 руб. (16+)

28 января в Театре драмы и комедии им. Тинчурина покажут спектакль «Принцесса Турандот» — это история о жестокой принцессе. По указу императора, любой, кто посватается к принцессе, должен отгадать три ее загадки. В случае неудачи, жениха ожидает смертная казнь. Однако принца Калафа, оплененного красотой Турандот, не страшит смертная казнь и он принимает решение добиться ее руки. Начало в 18:30, билеты — от 400 руб. (12+)

29 января в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» покажут спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион». Постановка по одноименному роману писателя Нодара Думбадзе повествует о жизни обычного грузинского села во время Великой Отечественной войны. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

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Какие спортивные события посетить

В «Татнефть Арене» состоятся матчи хоккейного клуба «Ак Барс» в рамках Чемпионата КХЛ. 24 января казанская команда сыграет с клубом «Сибирь», начало матча в 19:30. А 27 января на льду встретятся команды «зеленого дерби»: соперником «Ак Барса» станет «Салават Юлаев» из Уфы. Матч начнется в 19:00. Стоимость билетов — от 2000 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Татнефть Арене» состоятся матчи хоккейного клуба «Ак Барс» в рамках Чемпионата КХЛ

Фото: Группа в ВК: ХК «Ак Барс» В «Татнефть Арене» состоятся матчи хоккейного клуба «Ак Барс» в рамках Чемпионата КХЛ

Фото: Группа в ВК: ХК «Ак Барс»

25 января в Центре волейбола будет проходить матч Чемпионата России между «Зенит-Казань» и московским «Динамо». Начало в 18:00, билеты — от 220 руб.

28 января в «Баскет-холле» состоится матч Единой лиги ВТБ между казанским клубом «Уникс» и красноярским «Енисеем». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 290 руб.

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Что смотреть в кино

С 23 января в российский прокат выйдет новая адаптация комедии «Холоп», действия которой происходят во времена султана Сулеймана. Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век. (16+)

Еще одна кинопремьера недели — российская комедия «Василий». Вася — скромный учитель ОБЖ, живущий размеренной жизнью. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканский криминальный картель на деньги. Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике. (16+)

В казанских кинотеатрах можно посмотреть драму «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли. По сюжету Роми, глава крупной компании, привыкшая управлять людьми, становится игрушкой молодого интерна Сэмюэла. Она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну. Но вырвавшаяся за пределы офиса страсть грозит уничтожить их обоих. (18+)

Чем заняться еще

24 января в парке «Черное озеро» пройдет вечеринка ко Дню студента. В программе: катание на катке, лазерный биатлон, керлинг и хоккейная зона. Кроме того, посетителей ждут интерактивные площадки, диджей-сеты Сулеймана и Bubblegum B, а также выступление исполнительницы Beku. Начало программы в 15:00, вход свободный.

25 января с 11:00 до 18:00 в ресторане «Солома» будет проходить маркет винила. Здесь можно будет найти виниловые раритеты и классические записи, кассеты и книги. За музыкальное сопровождение будут отвечать казанские виниломаны: Lenar, F-Tek, Selector, Shamil OM, LinarSoul, Leon, Fugo и другие. Вход свободный.

До 26 января на территории ВЦ «Казанская ярмарка» можно посетить выставку цифрового искусства NEW NUR NOW. На выставке представлены 130 работ от 25 художников из 13 стран мира. Стоимость билетов — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До 26 января на территории ВЦ «Казанская ярмарка» можно посетить выставку цифрового искусства NEW NUR NOW

Фото: Группа в ВК: «НУР•NUR» До 26 января на территории ВЦ «Казанская ярмарка» можно посетить выставку цифрового искусства NEW NUR NOW

Фото: Группа в ВК: «НУР•NUR»

26 января в Центре цифрового искусства Atrplay Media будет проходить аудиовизуальная инсталляция «Я в Домике». Она представлена в виде мультимедийных детских иллюстраций, транслируемых на огромных экранах и постановочном домике — шатре. Трансляция сопровождается аудиозаписями сочиненных детьми сказок на русском и татарском языках. Длительность сеанса — 55 минут. Вход свободный по предварительной регистрации.

28 января театральная площадка MON устроит онлайн-показ спектакля «Мрамор» по одноименной пьесе Иосифа Бродского. Работа поставлена в петербургском музее «Полторы комнаты» — бывшей квартире поэта, где он жил с 1955-го по 1972 год. Начало в 18:00, билеты стоят 700 руб.

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Гузель Ахметгалиева