На Кубани пересмотрят дело пенсионерки, которую судьи обвинили в мошенничестве

Краснодарский краевой суд 22 января отменил приговор 60-летней Надежде Пасхаловой, которую 1 октября приговорили к 1,5 годам колонии якобы за мошенничество при продаже машины умершего сожителя. Как сообщает портал «93.ру», пенсионерка была осуждена по заявлению детей мужчины от первого брака: судьи из Анапы Илоны Милонас и судьи из Горячего Ключа Пантелея Милонаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Надежда Пасхалова прожила с Георгом Милонасом 33,5 года. Однако, несмотря на это, в браке они не были. Мужчина оформил все имущество на свою сожительницу, а свой дом на улице Ленина в Краснодаре завещал последней дочери от Надежды Пасхаловой — Афине. Дети от первого брака не согласились с завещанием отца.

Действующие судьи обжаловали документ, посмертно признав отца невменяемым. Кроме того, они написали заявление на Надежду Пасхалову, обвинив ее в хищении денег при продаже машины их отца. Хотя, как пишет издание, все средства пошли на лечение супруга. По мнению детей мужчины, нужды в продаже автомобиля не было, а следовательно, он должен был быть включен в наследственную массу.

В марте 2024 года судья Ленинского районного суда Роман Жметкин встал на сторону детей и взыскал в их пользу по 1/6 дома, а также постановил выплатить Илоне и Пантелею почти по 1,5 млн руб. По уголовному делу судья Первомайского районного суда Анна Артюхова 1 октября признала Надежду Пасхалову виновной в мошенничестве, приговорив к 1,5 годам колонии, ее взяли под стражу в зале суда.

Защите удалось обжаловать приговор. Прокуратура направила представление о переквалификации действий женщины на менее тяжкую статью, по которой в июне 2024 года истекли сроки давности. В итоге суд отменил приговор и постановил вернуть уголовное дело прокурору для устранения недостатков.

Александра Бастова