Экс-главу медкомпании «ЮНИКС» будут судить за мошенничество на 594 млн рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в сфере кредитования на сумму более 594,6 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Обвиняемым является бывший генеральный директор ООО «Медицинская компания "ЮНИКС"», 1968 года рождения. По версии следствия, с начала 2017 года по февраль 2018 года он похитил у банка более 594,6 млн руб., действуя из корыстных побуждений.

Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый, получал кредиты в банках для финансирования государственных контрактов и умышленно умолчал об ухудшении финансового состояния компании, создавая видимость благополучной деятельности. По версии следствия, бывший генеральный директор дал указание подчиненным представить в банк ложные сведения о финансовом состоянии организации и наличии источников погашения кредита.

На основании ложных сведений банк открыл кредитную линию на сумму свыше 594,6 млн руб., обязательства по которой обвиняемый изначально не собирался исполнять.

Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Полина Щуцкая