Прокуратура добилась компенсации для нижегородца, 12 лет работавшего без отпуска

В Нижнем Новгороде сотрудник компании в сфере обращения с отходами 12 лет работал без отпуска, а после увольнения предприятие не выплатило ему компенсацию. В дело вмешалась прокуратура, после чего работодатель погасил 2 млн руб. задолженности, сообщили в надзорном ведомстве.

Во время проверки организации выяснилось, что сотрудник не брал отпуск с июля 2011 года по декабрь 2023 года. Прокуратура внесла представление руководителю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ о неначислении установленных законом выплат свыше двух месяцев.

Елена Ковалева