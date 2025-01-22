Температура воздуха ночью со среды на четверг составит -18...-23 °С. На востоке республики из-за отсутствия облаков в низких местах может похолодать до -28 °С. Об этом в беседе «Ъ Волга-Урал» рассказал профессор-климатолог Юрий Переведенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане ночь с 22 на 23 января будет самой холодной за месяц

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане ночь с 22 на 23 января будет самой холодной за месяц

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среднесуточная температура в Татарстане в январе составляет -11 °С, и до конца недели температура будет оставаться приближенной к климатической норме, напомнил эксперт.

С 27–28 января в Татарстан вновь придут оттепели, и температура снова начнет повышаться.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана максимальная температура воздуха днем 23–25 января будет в пределах -9...-14 °С. Ночью столбики термометров опустятся до -10...-19 °С. На дорогах ожидается гололедица.

Дарья Сайфиева