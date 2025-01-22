Губернатор Кубани: на ликвидации ЧС занято 3,5 тысячи человек

В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, связанной с загрязнением побережья нефтепродуктами. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в работах задействовано 3,5 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Нужно правильно оценивать обстановку и направлять человеческий ресурс грамотно, сосредоточить силы на тех участках, которые нуждаются в оперативной уборке. Особое внимание труднодоступным участкам со сложным рельефом, где фиксируют фрагментарные выбросы — необходимо найти эффективный способ их уборки»,— заявил глава региона на заседании оперативного штаба.

Для защиты береговой линии от новых выбросов мазута на мелководье установлены полипропиленовые сети. Вдоль кромки воды создана насыпь с защитным покрытием для предотвращения загрязнения очищенного песка.

Первый вице-губернатор, руководитель оперштаба Игорь Галась сообщил, что в Анапе продолжается мониторинг повторных выбросов мелкой фракции, усиливающихся после штормов. Очистка дюн проводится вручную, также применяется механический просев песка без использования тяжелой техники.

Под наблюдением находится участок протяженностью 265 километров от косы Чушка в Темрюкском районе до поселка Мысхако под Новороссийском и урочища Кучугуры в Славянском районе. В Темрюкском районе продолжается круглосуточная откачка мазута из танкера «Волгонефть-239».

Наталья Решетняк