На 5,8% повысили 23 нижегородские выплаты гражданам в 2025 году

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об индексации с 2025 года 23 социальных выплат гражданам на 5,8%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это выплаты на детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных организациях; выплаты федеральным ветеранам труда и ветеранам труда области; ежеквартальные компенсации расходов на оплату твердого топлива и другие.

Коэффициент индексации устанавливают исходя из индекса потребительских цен на товары и услуги, который ежегодно определяет облправительство на основании прогноза социально-экономического развития региона.

Галина Шамберина