Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хуситы освободили экипаж захваченного грузового судна Galaxy Leader

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» освободило экипаж грузового судна Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами в ноябре 2023 года. Экипаж передан Оману, при посредничестве которого удалось добиться освобождения моряков.

«В соответствии с указаниями (верховного лидера хуситов.— "Ъ") Абдулмалика аль-Хуси, экипаж Galaxy Leader был освобожден по договоренности с (палестинским.— "Ъ") движением "Хамас" при посредничестве Омана»,— говорится в сообщении на сайте Йеменского телеканала Al Masirah.

20 ноября 2023 года хуситы захватили корабль Galaxy Leader и взяли в заложники 25 членов его экипажа. Корабль шел под флагом Багамских островов и принадлежал израильскому бизнесмену, однако израильтян на борту не было.

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...