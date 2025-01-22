Хуситы освободили экипаж захваченного грузового судна Galaxy Leader

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» освободило экипаж грузового судна Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами в ноябре 2023 года. Экипаж передан Оману, при посредничестве которого удалось добиться освобождения моряков.

«В соответствии с указаниями (верховного лидера хуситов.— "Ъ") Абдулмалика аль-Хуси, экипаж Galaxy Leader был освобожден по договоренности с (палестинским.— "Ъ") движением "Хамас" при посредничестве Омана»,— говорится в сообщении на сайте Йеменского телеканала Al Masirah.

20 ноября 2023 года хуситы захватили корабль Galaxy Leader и взяли в заложники 25 членов его экипажа. Корабль шел под флагом Багамских островов и принадлежал израильскому бизнесмену, однако израильтян на борту не было.

Анастасия Домбицкая