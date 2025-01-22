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Полиция Петербурга задержала пять человек по делу об изготовлении порнографии

Полицейские задержали трех мужчин и двух женщин по подозрению в изготовлении порнографических материалов. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В ведомстве уточнили, что эротические видеоролики публиковались на платных интернет-ресурсах.

По данным следствия, организатором съемок выступал 29-летний житель Парголово. Также в производстве видео для взрослых участвовали два мужчины и две женщины. «Фонтанка» уточняет, среди задержанных — 39-летний оператор из Всеволожска, 50-летний владелец рекламного бизнеса, 38-летняя визажистка и девушка 23 лет.

В ходе обысков в квартирах фигурантов полицейские изъяли видеоаппаратуру, смартфоны и другие электронные устройства, содержащие доказательства вины задержанных. В отношении упомянутых лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов). Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в полицейские задержали гендиректора санкт-петербургской компании, хранившего на своем офисном компьютере детскую порнографию.

Артемий Чулков

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