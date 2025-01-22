Жителя Башкирии обманули при покупке быков

Сотрудники полиции Дагестана задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже быков, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в значительном размере (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

В полицию обратился 38-летний житель Федоровского района. Он рассказал, что в сентябре 2024 года нашел в интернете объявление о продаже породистых быков по привлекательной цене. Договорившись с продавцом о сделке, он перевел ему деньги за перевозку скота.

Продавец отправил видео с быками, однако позже сообщил, что машина сломалась, и доставка животных задерживается. Вскоре он сообщил покупателю о готовности отправить быков, но предупредил, что водитель требует большую сумму за поездку, и попросил доплату. Покупатель отазался вновь переводить деньги до получения животных. Тогда «продавец» предложил вернуть средства, но ни денег, ни быков потерпевший не получил.

Полиция установила, что аккаунт принадлежит 44-летнему жителю Дагестана. Выяснилось, что он присылал покупателю чужие и фотографии и видео.

Майя Иванова