В свердловском ГУФСИН опровергли информацию о содержании котов в колониях

В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Свердловской области опровергли информацию о том, что заключенным разрешили заводить котов в местных колониях, сообщили в пресс-службе управления. Ранее депутат Госдумы Георгий Арапов предложил разрешить заключенным за хорошее поведение заводить домашних животных, ссылаясь на опыт некоторых российских колоний, сообщал ТАСС.

«Например, в ГУФСИН по Свердловской области, в УФСИН по Омской области и в ряде других исправительных колоний животных позволено содержать с разрешения администрации исправительных колоний»,— рассказал господин Арапов. Он также отмечал положительный опыт других стран и предлагал провести эксперимент по внедрению подобных мер в России.

Однако в пресс-службе свердловского ГУФСИН заявили, что подобные эксперименты не проводятся и не планируются. «Никаких котов в колониях заводить не будут, это не соответствует действительности»,— сообщил «Ъ-Урал» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Полина Щуцкая, Екатеринбург