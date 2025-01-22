Торговые ряды XIX века в Троицке признали объектом культурного наследия

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия получил положительное заключение на включение в единый государственный реестр Малых торговых рядов купца Бакирова, расположенных в Троицке на улице Степана Разина. Предлагается присвоить им категорию архитектурного памятника муниципального значения, сообщает пресс-служба госучреждения.

Малые торговые ряды купца Бакирова являются одноэтажным каменным зданием, вытянутым по главному фасаду и разделенным на отдельные отсеки с арочной галереей. Его построили в 1868 году напротив Больших торговых рядов, находящихся на центральной плац-парадной Михайловской площади города. Здания были необходимы для работы Троицкой ярмарки, существовавшей в первой половине XIX века. Она была третьей в России по товарообороту после Нижегородской и Ирбитской ярмарок. Торговые ряды работали в течение четырех месяцев в году.

Виталина Ярховска