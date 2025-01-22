Россельхознадзор выявил антибиотики в продукции Ишимского мясокомбината

В мясе тюменского производителя выявили следы антибиотиков из группы фторхинолонов (офлоксацин), сообщили в пресс-службе областного Россельхознадзора. Для проб брали образцы замороженного свиного сердца и замороженной свиной шкуры производства ООО «Ишимский мясокомбинат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нахождение лекарственных препаратов в мясе не допускается регламентом таможенного союза. ООО «Ишимский мясокомбинат» будет переведен на усиленный лабораторный контроль, информацию направили предприятию. Предприятию выдали предупреждение о недопустимости нарушения требований, а партии продукции направили на утилизацию.

Специалисты Россельхознадзора изучили документацию предприятия, поставлявшего свиней на убой, и установили, что в ней нет данных о применении офлоксацина к животным. ЗАО «Племзавод Юбилейный» выписали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В тюменское ветеринарное управление направили информацию для усиления контроля.

Анна Капустина