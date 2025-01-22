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Коммерсантъ FM
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В Краснодаре экс-начальнику отдела Роспотребнадзора дали 8 лет и 8 месяцев

Вступил в силу приговор, вынесенный Марине Балаевой, бывшему начальнику отдела надзора за питанием краснодарского краевого управления Роспотребнадзора, а также ее подчиненным и представителю коммерческой структуры, сообщает объединенная пресс-служба Краснодарского края.

За получение взяток на общую сумму около 500 тыс. руб. подсудимой Балаевой назначено наказание в виде восьми лет и восьми месяцев лишения свободы, главный специалист отдела надзора за питанием Ирина Тверезовская приговорена к семи годам колонии. Еще четыре сотрудника краснодарского управления Роспотребнадзора осуждены условно, представитель взяткодателя Елена Цыкалова приговорена к выплате штрафа в сумме 500 тыс. руб.

Судом установлено, что в 2021 году сотрудники отдела надзора за питанием управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю регулярно получали от предприятий общественного питания и торговых точек на рынках незаконное вознаграждение в сумме от 20 тыс. до 150 тыс. руб. За это сотрудники Роспотребнадзора вносили ложные сведения в акты проверок, скрывая выявленные нарушения требований санитарного законодательства.

Приговор Марине Балаевой и ее подчиненным был вынесен в июле 2024 года Ленинским районным судом Краснодара, экс-начальник отдела Роспотребнадзора была взята под стражу в зале суда. Подсудимые обжаловали приговор в апелляционной инстанции, однако Краснодарский краевой суд не нашел основания для его отмены.

Анна Перова, Краснодар

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