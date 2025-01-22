Отвлекающий прием

Депутаты комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы сегодня обсудили вопрос об ограничении оплаты проезда наличными средствами в общественном транспорте. С этой инициативой выступила мэрия Перми, пояснив, что доля пассажиров, пользующихся таким видом оплаты, не превышает 2,5%. При этом обязанность по продаже билетов, с переходом пермского транспорта на бескондукторную систему, сегодня возложена на водителей. Депутаты гордумы, выслушав доводы мэрии Перми, пришли к выводу, что обязанности по продаже билетов отвлекают водителей, создают аварийные ситуации. Однако народные избранники предупредили мэрию, что будут контролировать процесс доступности покупки билетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сегодня на комитете по городскому хозяйству Пермской городской думы депутаты обсудили вопрос о внесении изменений в Правила организации транспортного обслуживания населения. Как сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин, нововведения предполагают внесение изменений в пункт, касающийся оплаты проезда. В частности, оплата проезда на муниципальных маршрутах может осуществляться с использованием наличных и безналичных денежных средств путем приобретения разового билета или билета длительного пользования. По словам господина Путина, доля оплаты наличными в пермском транспорте, согласно мониторингу за октябрь — декабрь прошлого года, составляла не более 2,6%. В среднем в день за наличную оплату совершается 13 тыс. поездок. По данным дептранса, оплату наличными совершают в основном пассажиры, которые нерегулярно пользуются общественным транспортом, а также люди, чьи банковские карты внесены в стоп-лист, и граждане, ведущие асоциальный образ жизни. По подсчетам мэрии, к этим категориям граждан относятся примерно 7 тыс. потенциальных пассажиров.

В то же время инициатива по освобождению водителей от взимания платы за проезд позволит улучшить условия их работы, снизить психоэмоциональную нагрузку, предотвратить конфликтные ситуации с пассажирами, повысить безопасность движения, предотвратить отток водителей из отрасли.

Для того чтобы минимизировать социальные риски и обеспечить доступность приобретения билетов, администрация Перми разработала план, состоящий из 11 пунктов. В частности, мэрия планирует увеличить количество пунктов продажи билетов почти вдвое, организовать техническую поддержку транспортных карт онлайн, доработать мобильное приложения для оплаты проезда и другие меры.

Напомним, вчера стало известно, что во всех пассажирских автобусах на территории Прикамья планируется отказаться от оплаты наличными и полностью перейти на оплату картами. Этот вопрос вчера обсуждался на комитете Законодательного собрания Пермского края и вызвал дискуссию среди депутатов. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Вероника Куликова выступила против перехода на безналичную оплату проезда и предупредила, что намерена обратиться по этому поводу в прокуратуру.

Депутаты комитета по городскому хозяйству, напротив, большинством голосов решение о переходе на безналичную оплату поддержали. Депутат Владимир Плотников отметил, что изначально был категорически против такого решения.

«Когда я вник в этот вопрос, что, оказывается, водители тут же продают эти билеты, я был удивлен, и это очень нехорошо, потому что из-за этого возникают аварии. И я тоже сейчас считаю, что это неплохо, если в транспорте не будет наличных»,— заявил депутат.

Председатель комитета Пермской гордумы по городскому хозяйству, вице-спикер Максим Спиридонов также поддержал инициативу, отметив, что это повысит безопасность движения. «Для водителей это мощный сдерживающий фактор, когда их заставляют принимать деньги за проезд. Они не хотят этим заниматься»,— считает он. Господин Спиридонов также напомнил, что сегодня государство ведет планомерную политику отказа от наличных денег. Он подчеркнул, что основная проблема — в доступности тех мест, где можно будет купить одноразовый билет. Этот вопрос депутаты намерены контролировать. «Если мы увидим, что у вас что-то не работает, не обижайтесь — мы будем, возможно, другое решение принимать»,— предупредил Максим Спиридонов главу департамента транспорта.

Ирина Суханова