Служба охраны ОКН хочет изъять у собственника «Дом Дунаевых» в Ярославле

Государственная служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области подала иск в суд об изъятии у индивидуального предпринимателя исторического здания «Дом Дунаевых», расположенного на улице Флотская в Ярославле. Об этом говорится в решении суда о принятии обеспечительных мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Напомним, что объект культурного наследия был продан в 2023 году после неоднократных попыток реализации. Теперь служба охраны намерена изъять здание, так как собственник «не выполнял требования к сохранению ОКН, что повлекло ухудшение физического состояния памятника».

«Результаты осмотра свидетельствуют, что физическое состояние объекта культурного наследия находится в ненадлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, создающим угрозу его физической утраты, в связи с чем требуется выполнение ремонтных работ»,— приводится в решении позиция службы охраны ОКН.

Суд начнет рассматривать иск службы об изъятии 12 февраля. Вместе с тем суд в качестве обеспечительной меры запретил индивидуальному предпринимателю совершать сделки по отчуждению здания.

Алла Чижова