Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Служба охраны ОКН хочет изъять у собственника «Дом Дунаевых» в Ярославле

Государственная служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области подала иск в суд об изъятии у индивидуального предпринимателя исторического здания «Дом Дунаевых», расположенного на улице Флотская в Ярославле. Об этом говорится в решении суда о принятии обеспечительных мер.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Напомним, что объект культурного наследия был продан в 2023 году после неоднократных попыток реализации. Теперь служба охраны намерена изъять здание, так как собственник «не выполнял требования к сохранению ОКН, что повлекло ухудшение физического состояния памятника».

«Результаты осмотра свидетельствуют, что физическое состояние объекта культурного наследия находится в ненадлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, создающим угрозу его физической утраты, в связи с чем требуется выполнение ремонтных работ»,— приводится в решении позиция службы охраны ОКН.

Суд начнет рассматривать иск службы об изъятии 12 февраля. Вместе с тем суд в качестве обеспечительной меры запретил индивидуальному предпринимателю совершать сделки по отчуждению здания.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...