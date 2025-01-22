Следователи не смогли провести обыск в администрации президента Южной Кореи

Полиция не смогла провести обыск в администрации президента Республики Корея. В администрации не дали на это разрешения, сославшись на уголовное законодательство. Об этом сообщило Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

Как пишет корейское информационное агентство Рёнхап, сегодня, 22 января, управление антикоррупционных расследований попыталось исполнить ордер на обыск в администрации президента и его резиденции, однако администрация президента не дала на это разрешения, сославшись на законодательные ограничения. Это произошло около 15:00 по местному времени.

В публикации агентства уточняется, что, аргументируя отказ, чиновники в администрации сослались на два положения уголовного законодательства, из которых следует, что для обыска на охраняемой законом о государственной тайне территории необходимо согласие соответствующего органа. Служба безопасности президента не согласилась предоставить полиции доступ на территорию комплекса, поскольку и. о. главы службы безопасности, который имеет полномочия разрешать въезд, там не присутствовал. Аналогичная ситуация сложилась при попытке провести обыск в резиденции экс-президента. Около 16:50 исполнение ордера было остановлено.

В ночь на 19 января суд в Южной Корее постановил взять под стражу отстраненного в результате импичмента президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Его обвиняют в организации мятежа и превышении полномочий. Юн Сок Ёля задержали 15 января.

Подробнее о ситуации в республике — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи стал арестантом номер один».

Анастасия Домбицкая