Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане завершают создание единой диспетчерской службы скорой помощи

В Республике Татарстан завершается создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

В Татарстане завершают создание единой диспетчерской службы скорой помощи

В Татарстане завершают создание единой диспетчерской службы скорой помощи

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Татарстане завершают создание единой диспетчерской службы скорой помощи

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Марсель Миннуллин сообщил, что создание единой службы приведет к централизованному приему вызовов и управлению всеми бригадами скорой медицинской помощи.

«После внедрения увеличится доступность вызова, сократится время доезда, усилится контроль за передвижением бригад, обеспечится оперативное реагирование на ЧС», — отметил глава министерства.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...