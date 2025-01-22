В Республике Татарстан завершается создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане завершают создание единой диспетчерской службы скорой помощи

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане завершают создание единой диспетчерской службы скорой помощи

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Марсель Миннуллин сообщил, что создание единой службы приведет к централизованному приему вызовов и управлению всеми бригадами скорой медицинской помощи.

«После внедрения увеличится доступность вызова, сократится время доезда, усилится контроль за передвижением бригад, обеспечится оперативное реагирование на ЧС», — отметил глава министерства.

Влас Северин