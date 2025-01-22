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В Сочи и еще нескольких городах Кубани в 2024 году провели 45 винных ярмарок

В течение 2024 года в Сочи, Новороссийске, Краснодаре, Анапе, Крымском и Усть-Лабинском районах провели 45 винных ярмарок. На 2025 год в регионе также запланированы несколько таких мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как отметил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный, винные ярмарки стали эффективным инструментом продвижения кубанской продукции. Посетители таких мероприятий знакомятся не только с винами, но и с местными сырами, мясом, морепродуктами.

«Гости расширяют свой гастрономический опыт, получают эмоции и ощущения, которыми в дальнейшем делятся со своими знакомыми и близкими. А это лучшая реклама региональных товаров», – отметил господин Куринный.

В новом году ярмарки будут проходить с традиционными дегустациями и развлекательными программами. Организовать такие мероприятия могут муниципалитеты, юрлица и предприниматели. Срок проведения винного фестиваля не должен превышать 14 дней.

Вячеслав Рыжков

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