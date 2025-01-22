Ученые «Сириуса» создают технологию молочнокислых заквасок

В университете «Сириус» разрабатывают собственную технологию подготовки молочнокислой закваски для ее дальнейшего использования в промышленных масштабах. Как сообщает пресс-служба учреждения, сейчас российские производители около 90% молочнокислых заквасок закупают за рубежом, поэтому разработка позволит заменить импортные культуры микроорганизмов и создать закваски для традиционных кисломолочных продуктов народов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Биотехнологи уже получили штаммы молочнокислых бактерий для разработки заквасок и подробно изучили их геном. Теперь специалисты разрабатывают методики, которые позволят бактериям выживать при заморозке и сушке. Это, как поясняют ученые, поможет сохранить активность заквасок при длительном хранении и транспортировке.

Сотрудники университета разработали компьютерную программу для анализа взаимодействия между разными микроорганизмами, которые участвуют в молочнокислом брожении и могут предсказывать молекулярные механизмы образования и выделения ими полезных для питания веществ. Это нужно для создания эффективной промышленной технологии производства традиционных кисломолочных продуктов.

Татьяна Ручкина